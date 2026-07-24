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24 июля 2026 в 16:54

Ошибка в морге привела на похоронах в ужас жителей Алтайского края

Суд взыскал 200 тыс. рублей с морга за перепутанные тела в Славгороде

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Суд взыскал со Славгородской ЦРБ 200 тыс. рублей компенсации морального вреда семье из Алтайского края после того, как сотрудники морга перепутали тела и выдали для захоронения чужую женщину, сообщает Telegram-канал «112». Родственники обнаружили подмену лишь во время прощания, когда поняли, что в гробу лежит незнакомка, а их близкая родственница уже была погребена другой семьей.

Ошибка произошла на этапе оформления документов и выдачи тела в морге Славгородской районной больницы. Факт нарушения подтвердили в суде, после чего по 100 тыс. рублей взыскали в пользу мужа и сына покойной.

Ранее в штате Аризона 18-месячный мальчик по имени Винсент был обнаружен живым в морге через несколько часов после того, как медик объявил его кончину. Ребенок упал в бассейн, пока родители отвлеклись, его срочно отправили в медцентр Mercy Gilbert, где доктор зафиксировал смерть и приказал свернуть реанимационные мероприятия. Однако в морге выяснилось, что мальчик жив.

Кроме того, представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон заявил, что парижские морги заполнены до предела из-за увеличения летальных исходов, вызванного необычайно высокой температурой. По его оценке, острая нехватка мест для размещения тел наблюдается и в пригородных районах столицы.

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