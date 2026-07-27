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27 июля 2026 в 06:15

Врач рассказала о рисках косметологических процедур при гормональном сбое

Врач Балакеримова: бьюти-процедуры при гормональном сбое чреваты ожогами на лице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Проведение косметологических процедур на фоне гормонального дисбаланса может привести к серьезным осложнениям, включая ожоги и нарушение пигментации кожи, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, изменения уровня гормонов кардинально трансформируют структуру кожного покрова, делая его непредсказуемо восприимчивым к любым аппаратным воздействиям.

Гормональные колебания затрагивают не только общее самочувствие, но и структурные характеристики кожного покрова, меняя его чувствительность и способность к восстановлению. При избытке или дефиците определенных гормонов эпидермис может становиться чрезмерно уязвимым, склонным к воспалениям либо, напротив, терять эластичность и замедлять регенерацию. Такие трансформации напрямую влияют на безопасность и результативность аппаратных воздействий, поскольку энергия, подаваемая устройством, взаимодействует с измененными тканями совершенно иначе, чем в условиях стабильного гормонального фона. Например, методики, предполагающие глубокий прогрев тканей, могут оказаться непредсказуемыми при нарушениях терморегуляции. Вероятны ожоги, гипер- или гипопигментация, рубцевание, — пояснила Балакеримова.

Она отметила, что критически важным этапом перед посещением косметолога является консультация не только специалиста по коже, но и профильного врача-эндокринолога. По словам врача, только совместная оценка клинической картины позволяет выявить скрытые риски.

Перед планированием любой аппаратной процедуры важный этап — консультация не только косметолога, но и эндокринолога. Так вы выявите скрытые риски и определите, находится ли гормональный сбой в стадии компенсации или требует первоочередного лечения. Разные аппаратные технологии обладают неодинаковой степенью агрессивности, и каждая по-своему реагирует на гормональный фон пациента, — заключила Балакеримова.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что мужчины чаще всего прибегают к липосакции живота и блефаропластике. По ее словам, ринопластика является для них не менее востребованной процедурой.

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