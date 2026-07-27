Неизвестный открыл огонь по людям на фестивале в Сиэтле Минимум два человека погибли при стрельбе в развлекательном центре в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу по людям в развлекательном центре в американском Сиэтле во время гастрономического фестиваля, сообщили в местной полиции. Минимум два человека погибли, пятеро ранены.

Состояние пострадавших пока уточняется. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На видео посетители покидают территорию, где произошла стрельба, а другие прячутся в ближайшем здании. На одном из роликов показано задержание подозреваемого.

Ранее в американском штате Калифорния один человек погиб и еще шесть пострадали в результате стрельбы на вечеринке, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Санта-Клара. Еще шесть получили ранения, подозреваемый пока не задержан, отметили в источнике.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд в штате Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших не раскрывались.