Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия Памятник бейсболисту Итиро Судзуки сломали в момент открытия в Сиэтле

Торжественное открытие статуи легендарного бейсболиста Итиро Судзуки в Сиэтле было сорвано из-за поломки изваяния: бронзовая бита погнулась во время транспортировки. По данным издания Komo News, инцидент произошел на глазах у многочисленных болельщиков, собравшихся у стадиона «Ти-Мобайл Парк» 10 апреля.

Сам спортсмен отнесся к произошедшему с присущим ему юмором, предположив, что к поломке причастен его давний соперник Мариано Ривера.

Я не думал, что Мариано выйдет сюда и сломает биту, — пошутил Судзуки через переводчика.

Несмотря на конфуз, спортсмен добавил, что для него этот день остается невероятным опытом, напоминающим о начале его пути в высшей лиге. Техническая служба клуба «Сиэтл Маринерс» оперативно отреагировала на поломку, восстановив целостность композиции в кратчайшие сроки.

Автором монумента выступил известный скульптор Лу Селла, который ранее увековечил и других великих игроков команды: Кена Гриффи-младшего и Эдгара Мартинеса, легенды «Сиэтл Сторм» Сью Берд и бывшего игрока и тренера «Сиэтл Суперсоникс» Ленни Уилкенса.

Сам Судзуки, вошедший в историю как первый японец в Зале славы бейсбола. Он автор рекорда МЛБ по хитам за сезон: в 2004 году он сделал 262 точных удара.

