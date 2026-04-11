11 апреля 2026 в 10:29

Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия

Памятник бейсболисту Итиро Судзуки сломали в момент открытия в Сиэтле

Торжественное открытие статуи легендарного бейсболиста Итиро Судзуки в Сиэтле было сорвано из-за поломки изваяния: бронзовая бита погнулась во время транспортировки. По данным издания Komo News, инцидент произошел на глазах у многочисленных болельщиков, собравшихся у стадиона «Ти-Мобайл Парк» 10 апреля.

Сам спортсмен отнесся к произошедшему с присущим ему юмором, предположив, что к поломке причастен его давний соперник Мариано Ривера.

Я не думал, что Мариано выйдет сюда и сломает биту, — пошутил Судзуки через переводчика.

Несмотря на конфуз, спортсмен добавил, что для него этот день остается невероятным опытом, напоминающим о начале его пути в высшей лиге. Техническая служба клуба «Сиэтл Маринерс» оперативно отреагировала на поломку, восстановив целостность композиции в кратчайшие сроки.

Автором монумента выступил известный скульптор Лу Селла, который ранее увековечил и других великих игроков команды: Кена Гриффи-младшего и Эдгара Мартинеса, легенды «Сиэтл Сторм» Сью Берд и бывшего игрока и тренера «Сиэтл Суперсоникс» Ленни Уилкенса.

Сам Судзуки, вошедший в историю как первый японец в Зале славы бейсбола. Он автор рекорда МЛБ по хитам за сезон: в 2004 году он сделал 262 точных удара.

Ранее посетитель Эрмитажа повредил палец у портретной статуи супруги Николая I Александры Федоровны. Служба безопасности музея вместе с Росгвардией нашли мужчину и задержали. В Эрмитаже отметили, что пострадавший экспонат был заказан императором Николаем I, скульптура создана в 1840 году

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

