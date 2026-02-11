Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?

Новое независимое расследование ставит под сомнение официальную версию смерти Курта Кобейна — у экспертов есть доводы о возможной инсценировке самоубийства. NEWS.ru рассказывает об открывшихся обстоятельствах в деле о суициде лидера группы Nirvana.

Некроз мозга не происходит от выстрела

Спустя более чем три десятилетия после того, как смерть Курта Кобейна потрясла музыкальный мир, новая волна судебно-медицинской экспертизы вновь разжигает споры о том, что на самом деле произошло в Сиэтле в апреле 1994 года. Официальная версия — что фронтмен Nirvana покончил жизнь самоубийством. Рядом с его телом был обнаружен дробовик.

Но теперь группа независимых специалистов-криминалистов оспаривает эти выводы, утверждая, что новые доказательства указывают на нечто гораздо более зловещее: убийство, тщательно инсценированное как самоубийство.

Частная исследовательская группа, возглавляемая судебным экспертом Брайаном Бернеттом и независимым исследователем Мишель Уилкинс, предполагает, что Кобейн был обездвижен принудительной передозировкой героина перед тем, как в него выстрелили.

«В заключении о вскрытии есть моменты, которые говорят: этот человек не умер от выстрела. Некроз мозга и печени происходит при передозировке. Этого не происходит при смерти от выстрела из дробовика», — говорит Уилкинс в интервью Daily Mail.

Вскрытие также выявило жидкость в легких и кровотечение в глазах — симптомы, более характерные для передозировки героином, чем для внезапной смерти от огнестрельного оружия.

«Пугающе чистое» место самоубийства

Также Уилкинс указывает на то, что пространство вокруг тела Кобейна было «пугающе чистым». Рука Кобейна, сжимавшая ствол дробовика 20-го калибра Remington Model 11, была на удивление свободна от следов крови.

«Нет ни одной вселенной, где эта рука не была бы покрыта кровью», — говорит Уилкинс.

Команда также выразила недоумение по поводу того, как был обнаружен набор для употребления героина Кобейна. Принадлежности были аккуратно разложены всего в нескольких футах от тела. Уилкинс усомнилась в правдоподобности того, что человек, у которого в организме была концентрация героина, в 10 раз превышающая смертельную дозу, мог сохранять присутствие духа или физическую способность аккуратно упаковать свои принадлежности перед тем, как покончить с собой.

«Мы должны поверить, что он <...> все убрал на место <...>, потому что именно так поступает человек, умирая?» — недоумевает Уилкинс в разговоре с Newsweek .

Гильза не на месте

Физические характеристики оружия еще больше усилили подозрения. Команда воспроизвела стрельбу, используя ту же модель дробовика, и обнаружила, что положение гильзы на месте происшествия не соответствовало характеру выброса гильзы из оружия.

Гильза была найдена лежащей на куче одежды — такое расположение, по утверждению команды Бернетта, было бы невозможно, если бы Кобейн выстрелил из оружия так, как описано в официальных отчетах.

Не тот почерк

Предсмертная записка, долгое время являвшаяся предметом многочисленных спекуляций, также вновь оказалась под пристальным вниманием. Уилкинс отметила, что большая часть записки больше похожа на письмо об уходе из музыкальной индустрии, намекая на самоубийство лишь в последних четырех строках, которые, по ее мнению, написаны другим почерком.

Команда исследователей утверждает, что это может указывать на подделку, что еще раз подтверждает их теорию о постановочном месте преступления.

Несмотря на эти заявления, управление судебно-медицинской экспертизы округа Кинг и департамент полиции Сиэтла остаются непреклонными.

«Наше управление всегда готово пересмотреть свои выводы, если появятся новые доказательства, но на сегодняшний день мы не видим ничего, что оправдывало бы возобновление этого дела и нашего предыдущего заключения о смерти», — заявил представитель департамента здравоохранения округа Кинг изданию Newsweek.

Управление судебно-медицинской экспертизы утверждает, что были соблюдены все процедуры вскрытия и расследования и что дело официально закрыто как самоубийство по состоянию на 10 февраля 2026 года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

