03 марта 2026 в 18:00

«Не самые умные люди»: в ГД оценили способности европейских политиков

Депутат Журавлев назвал главной проблемой Европы не самых умных политиков

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одна из главных проблем Европы заключается в том, что к власти в ней пришли не самые способные политики, заявил в интервью NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, этим людям не хватает образования и знания истории.

Проблема Европы в том, что у власти, мягко говоря, не самые умные люди — Анналена Бербок, Кая Каллас, Фридрих Мерц и другие. Это люди с ограниченной образованностью: они не понимают истории, не понимают своих соседей, — указал парламентарий.

Из-за этого многие лидеры ЕС занимают опасную позицию, уверен Журавлев.

Они не боятся нападать на РФ и прямо говорят, что готовятся к войне. <…> Они не понимают, что конфликт на Украине для нас — совсем другое. Украину мы знаем — это наша земля и наши люди, просто сильно одурманенные. С той же Германией будет совсем другой разговор, — подчеркнул депутат.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о «выгоде» Ирана от гибели верховного лидера Али Хаменеи. По ее словам, теперь у населения республики будет «больше свободы».

Европа
Россия
Алексей Журавлев
Госдума
