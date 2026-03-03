Одна из главных проблем Европы заключается в том, что к власти в ней пришли не самые способные политики, заявил в интервью NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, этим людям не хватает образования и знания истории.

Проблема Европы в том, что у власти, мягко говоря, не самые умные люди — Анналена Бербок, Кая Каллас, Фридрих Мерц и другие. Это люди с ограниченной образованностью: они не понимают истории, не понимают своих соседей, — указал парламентарий.

Из-за этого многие лидеры ЕС занимают опасную позицию, уверен Журавлев.

Они не боятся нападать на РФ и прямо говорят, что готовятся к войне. <…> Они не понимают, что конфликт на Украине для нас — совсем другое. Украину мы знаем — это наша земля и наши люди, просто сильно одурманенные. С той же Германией будет совсем другой разговор, — подчеркнул депутат.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о «выгоде» Ирана от гибели верховного лидера Али Хаменеи. По ее словам, теперь у населения республики будет «больше свободы».