В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива грозит ростом инфляции во всем мире, что побудит инвесторов вкладываться в покупку американского доллара, стоимость которого будет расти, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он также отметил, что в России этот процесс будет нивелирован увеличением цен на нефть.

Этим маршрутом идет до 20% всей мировой нефти, поэтому, если Ормузский пролив не будет в ближайшее время разблокирован, цена за баррель непременно поползет вверх. Можно прогнозировать для марки Brent увеличение до 100 долларов. Резкий скачок приведет к росту инфляции во всем мире, и инвесторы будут стараться вложиться в самые надежные активы, одним из которых в данный момент, как ни хотелось бы иного, является как раз американский доллар. Получается, его стоимость вырастет. Но для России этот процесс будет нивелирован увеличением нефтяных цен, то есть вряд ли всерьез повлияет на котировки американской валюты внутри нашей страны, ― объяснил Журавлев.

Ранее политолог Артур Демчук заявил, что с российской нефти могут временно снять санкции из-за введенной Ираном блокады Ормузского пролива. По его мнению, перекрытие этой судоходной линии способно привести к скачкообразному росту цен на энергоресурсы по всему миру.