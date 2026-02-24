Передача Украине ядерного боеприпаса потребует от западных стран поставок ракет, пусковых установок и систем наведения, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии RT. По его словам, примером может служить французская боеголовка TN75, рассчитанная на применение с подводных лодок, которыми ВСУ не располагают.

Даже скрытая передача компонентов означает для Лондона и Парижа немедленный разрыв всех отношений с Россией и автоматически меняет их статус на прямых участников конфликта. Мы немедленно отреагируем, — подчеркнул парламентарий.

Ранее в СВР также сообщили, что Великобритания и Франция могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем отметил, что сообщение СВР чрезвычайно важны в контексте конфликта на Украине. Он назвал эти шаги вопиющим нарушением международного права.