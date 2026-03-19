Стало известно, почему россияне дошли до пика выгорания и усталости Коуч Советникова: стресс и отсутствие признания на работе приводят к выгоранию

Выгорание сотрудников происходит вследствие стресса и отсутствия признания на работе, заявила NEWS.ru коуч-консультант Анастасия Советникова. По ее словам, хроническая усталость становится ключевой проблемой, подрывающей вовлеченность и продуктивность работников.

Энергия и способность сотрудников эффективно выполнять свои задачи значительно снижаются, что становится одной из ключевых проблем современного рабочего процесса. Многие испытывают хроническую усталость и теряют прежний уровень вовлеченности, что отражается на их продуктивности и общем состоянии. Причина этого — длительный стресс и постоянная перегрузка. Организм мобилизует все силы для адаптации, однако при продолжительном воздействии ресурсов становится все меньше. В результате возникают эмоциональное истощение и снижение работоспособности. Отсутствие признания и поддержки ускоряет выгорание, тогда как внимание и содействие помогают справляться с нагрузкой, — пояснила Советникова.

По словам специалиста, дополнительным фактором давления стало активное внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы. Советникова отметила, что ранее выполнение рутинных задач позволяло мозгу кратковременно переключаться и отдыхать, однако теперь сотрудники вынуждены постоянно решать более сложные интеллектуальные задачи. По мнению коуча, гибкий график работы идет на пользу в снижении эмоционального истощения.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.