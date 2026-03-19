19 марта 2026 в 06:30

Стало известно, почему россияне дошли до пика выгорания и усталости

Коуч Советникова: стресс и отсутствие признания на работе приводят к выгоранию

Выгорание сотрудников происходит вследствие стресса и отсутствия признания на работе, заявила NEWS.ru коуч-консультант Анастасия Советникова. По ее словам, хроническая усталость становится ключевой проблемой, подрывающей вовлеченность и продуктивность работников.

Энергия и способность сотрудников эффективно выполнять свои задачи значительно снижаются, что становится одной из ключевых проблем современного рабочего процесса. Многие испытывают хроническую усталость и теряют прежний уровень вовлеченности, что отражается на их продуктивности и общем состоянии. Причина этого — длительный стресс и постоянная перегрузка. Организм мобилизует все силы для адаптации, однако при продолжительном воздействии ресурсов становится все меньше. В результате возникают эмоциональное истощение и снижение работоспособности. Отсутствие признания и поддержки ускоряет выгорание, тогда как внимание и содействие помогают справляться с нагрузкой, — пояснила Советникова.

По словам специалиста, дополнительным фактором давления стало активное внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы. Советникова отметила, что ранее выполнение рутинных задач позволяло мозгу кратковременно переключаться и отдыхать, однако теперь сотрудники вынуждены постоянно решать более сложные интеллектуальные задачи. По мнению коуча, гибкий график работы идет на пользу в снижении эмоционального истощения.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского бизнесмена наказали за аферу с горелками для участников СВО
К папе римскому обратились по вопросу российского археолога
Qatar Energy забила тревогу из-за еще одного удара по своей инфраструктуре
Косметолог предостерегла от использования патчей в самолете
Нутрициолог развеяла миф о потере полезных свойств продуктов от заморозки
Защита «крабового короля» выступила с новым требованием в суде
Гастроли по РФ, русский язык, отказ ехать в Киев: как живет Бурак Озчивит
Стало известно, почему россияне дошли до пика выгорания и усталости
«Мы уже ничего не слышим»: ВСУ падают от голода под Запорожьем
Диетолог ответила, сколько раз нужно пережевывать пищу
«Зависит здоровье всего организма»: составлен топ вредных продуктов для ЖКТ
Российские БПЛА «прорубили проходы» в системе РЭБ ВСУ
Названы лучшие направления для бюджетного путешествия с детьми
Трамп попытался оправдаться за разрушительную атаку на «Южный Парс»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 марта
Байопик, многомиллионные доходы, запрет треков: как живет Баста
Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату
Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю
Неудача после паузы: «Динамо» проиграло «Спартаку», но идет дальше в КР
Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
