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09 июня 2026 в 13:36

Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы

Зампред ВРНС Иванов: при поиске работы нужно молиться святому Иоанну Русскому

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Православным верующим, которые находятся в поиске работы, рекомендуется обращаться с молитвой к святому Иоанну Русскому, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, 9 июня РПЦ совершает память этого исповедника.

9 июня Православная церковь совершает память святого праведного Иоанна Русского, исповедника, одного из самых удивительных и почитаемых святых не только в России, но и во всем православном мире, особенно в Греции. Там его называют «Русское чудо». Ему молятся об исцелении от болезней, особенно рака и других недугов. К нему обращаются за помощью те, кто находится в плену и трудных жизненных обстоятельствах. Сам он прошел через рабство и унижения. Ему молятся об укреплении в вере, о даровании терпения в скорбях и о помощи в поиске работы. При жизни святой сам помогал нуждающимся, — пояснил Иванов.

По словам зампреда ВРНС, мощи Иоанна Русского покоятся в храме на острове Эвбея в Греции, куда стекаются тысячи паломников. Он отметил, что в день памяти святого следует прийти в храм, поставить свечу перед иконой, а также прочитать тропарь и кондак.

Ранее протоиерей Иоанн Монаршек заявил, что именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере и путь к православию должен начинаться с семьи. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.

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