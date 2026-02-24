Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:41

В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы

Песков: передача Киеву ядерной бомбы важна в контексте конфликта на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сообщения о планах Великобритании и Франции передать Киеву ядерную бомбу чрезвычайно важны в контекста конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС. Он назвал эти шаги вопиющим нарушением международного права.

Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения, в том числе в контексте горячего конфликта, который имеет место в Европе, на европейском континенте, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

О возможной передаче ядерной бомбы Украине сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Дипломат подчеркнула, что любое участие Сеула в поставках вооружения разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.

