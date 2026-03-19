В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году

Священник Береговой: в 2026 году Пасху будут отмечать 12 апреля

Пасхальное богослужение в Свято-Даниловском монастыре в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля, заявил РИА Новости священник Владислав Береговой, возглавляющий миссионерский отдел Песоченской епархии. Это дата совпадает с Днем космонавтики, что, по мнению священнослужителя, не является случайностью, а несет в себе особый символизм «прорыва в небо».

В день, когда мир чествует того, кто прорвался в небо физическое, мы будем праздновать Пасху — прорыв в небо духовное. Ирония судьбы? Нет, ирония истории, — добавил священник.

Представитель церкви провел параллель между физическим подвигом Юрия Гагарина и духовным подвигом Христа, победившего время и смерть. Береговой подчеркнул, что верующие весь пост готовились к этому событию, «сбрасывая лишнее» перед решающим стартом. Он отметил, что расчет праздника по лунно-солнечному циклу нередко приводит к подобным совпадениям — например, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Пасху в первую очередь следует посетить храм. Верующим важно также навестить тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может прийти на службу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли коварный план Европы для мести Венгрии
Украинские мошенники сметают российские сим-карты с маркетплейсов
Москвичей предупредили о перекрытиях движения в центре города
В Ставрополье при атаке БПЛА пострадала женщина
Устроивший демарш глава NCTC рассказал о реальной угрозе безопасности США
Раскрыта истинная причина атаки Израиля на Южный Парс
В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году
Синоптик заявил о температурной аномалии в Москве 19 марта
«Вышли из-под контроля»: устроивший демарш глава NCTC дал Трампу совет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 марта: инфографика
Российские ученые раскрыли секрет производства материала для электроники
БПЛА «крошат» защиту ВСУ, голодающие бойцы: новости СВО к утру 19 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 138 БПЛА
Россиянам раскрыли секретную фразу, которая спасет от мошенников в Стамбуле
Гостеприимные тайцы предприняли коварный шаг против израильских туристов
«Страх перед папой Трампом»: Дмитриев высмеял выступление генсека НАТО
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Психолог объяснила, по каким признакам можно определить мужскую измену
Стерли укрепрайоны ВСУ точными ударами: успехи ВС РФ к утру 19 марта
Стало известно о новых фигурантах дела о хищениях в «Калашникове»
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

