В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году Священник Береговой: в 2026 году Пасху будут отмечать 12 апреля

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля, заявил РИА Новости священник Владислав Береговой, возглавляющий миссионерский отдел Песоченской епархии. Это дата совпадает с Днем космонавтики, что, по мнению священнослужителя, не является случайностью, а несет в себе особый символизм «прорыва в небо».

В день, когда мир чествует того, кто прорвался в небо физическое, мы будем праздновать Пасху — прорыв в небо духовное. Ирония судьбы? Нет, ирония истории, — добавил священник.

Представитель церкви провел параллель между физическим подвигом Юрия Гагарина и духовным подвигом Христа, победившего время и смерть. Береговой подчеркнул, что верующие весь пост готовились к этому событию, «сбрасывая лишнее» перед решающим стартом. Он отметил, что расчет праздника по лунно-солнечному циклу нередко приводит к подобным совпадениям — например, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Пасху в первую очередь следует посетить храм. Верующим важно также навестить тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может прийти на службу.