27 мая — День библиотекаря: история профессии и лучшие библиотеки России

27 мая в нашей стране отмечают Всероссийский день библиотек. Эта дата объединяет и тех, кто посвятил себя работе с книгами, и всех, кто не мыслит жизни без чтения. В этот день по всей стране принимают поздравления библиотекари, проходят тематические конференции и фестивали. Несмотря на стереотипные мнения о постепенном угасании интереса к традиционному чтению, современные книжные залы переживают масштабную трансформацию. Сегодня они превращаются в мультимедийные коворкинги, культурные центры и площадки для лекториев.

В нашем материале расскажем, как трансформируются современные библиотеки, кто придумал для их сотрудников особый праздник и как дата связана с именем Екатерины II.

История праздника: императорская публичная библиотека и указ Ельцина 1995 года

Выбор даты для этого события имеет глубокие исторические корни.

В этот день в далеком 1795 году императрица Екатерина Великая одобрила проект Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Так начало формироваться одно из крупнейших и богатейших книгохранилищ мира. Потребовались десятилетия кропотливой работы, чтобы собрать уникальные фонды, рукописи и редкие издания. Сегодня это место известно как Российская национальная библиотека. Она остается одним из крупнейших в мире книгохранилищ.

Фонтан «Чаша знаний» у здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Спустя ровно два века, в 1995 году, президент России Борис Ельцин издал официальный указ, закрепивший за этой исторической датой статус государственного праздника. С того момента Всероссийский день библиотек — 27 мая — отмечается на официальном уровне, привлекая внимание к проблемам модернизации книжного фонда и поддержки молодых специалистов. Богатая история библиотечного дела в России насчитывает сотни лет: от монастырских собраний древности и заканчивая передовыми цифровыми системами, которые открывают доступ к знаниям миллионам граждан.

Кто такие библиотекари сегодня: от хранителей книг до IT-проводников

Образ строгого сотрудника в очках, который требует соблюдения абсолютной тишины среди пыльных полок, безвозвратно ушел в прошлое. Профессия библиотекаря сегодня требует колоссального набора навыков, включая знание основ менеджмента, педагогики, психологии и передовых компьютерных технологий. Современные специалисты занимаются оцифровкой редких рукописей, организуют масштабные фестивали, ведут блоги и координируют международные культурные проекты.

Информационный поток растет с каждым днем, и обычному человеку становится все труднее отделить достоверные факты от вымысла. Поэтому сегодня профессия библиотекаря приобретает новое, экспертное значение, ведь именно эти люди выступают в роли главных навигаторов в океане данных. Любой современный библиотекарь, компьютер и книги для которого стали равноценными рабочими инструментами, должен уметь за считаные секунды найти нужный файл в облачной базе данных.

Служащая в основном здании Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Появляются модельные библиотеки нового поколения, где вместо пыльных читальных залов — современные медиацентры. К 2030 году в России планируется создать более 2,5 тыс. таких учреждений. Специалисты активно осваивают нейросети для автоматизации рутинных процессов, оцифровывают редкие книги и создают цифровые коллекции. Ежегодно проходит Всероссийский библиотечный конгресс, где среди ключевых тем обсуждают как раз технологическую модернизацию и кадровый потенциал отрасли. В этом году он работает в Екатеринбурге. Конкурс «Будущее библиотек» оценивает готовность сотрудников к решению новых стратегических задач.

Благодаря цифровизации рабочее место сотрудника изменилось до неузнаваемости. Компьютер и книги гармонично соседствуют в работе современного библиотекаря. В этом смысле профессия библиотекаря сегодня находится на стыке гуманитарных знаний и точных инженерных технологий, привлекая в отрасль амбициозных молодых специалистов.

Лучшие библиотеки России: Ленинка, Российская национальная, библиотека Тургенева

Главным книжным сердцем страны по праву считается Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве, которую в народе до сих пор уважительно и ласково называют Ленинкой. Ее фонды насчитывают более 48 миллионов экземпляров на 367 языках мира. Ежегодно собрание пополняется на 300 тыс. новых изданий. Недавно было анонсировано объединение Ленинки с Российской книжной палатой, что позволит создать крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд — около 200 миллионов документов.

Посетители в читальном зале Российской государственной библиотеки в Москве Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге статус главного книжного центра удерживает Российская национальная библиотека — прямая преемница той самой Императорской публичной библиотеки, основанной Екатериной II.

Особняком в этом ряду стоит библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Москве. Открытая в 1884 году на средства меценатки Варвары Морозовой, она стала первой в Москве бесплатной общедоступной читальней, финансируемой из городской казны.

Эти и многие другие лучшие библиотеки России и мира регулярно внедряют передовые технологии, сохраняя при этом неповторимую атмосферу уюта, тишины и интеллектуального поиска.

Как поздравить библиотекаря: идеи подарков и душевные слова

Обычно профессиональный праздник проходит в творческой, рабочей атмосфере, сопровождаясь выставками, презентациями новых изданий и встречами с известными писателями. Если вы размышляете о том, как отметить День библиотекаря вместе со своим коллективом или любимым учреждением, обратите внимание на организацию тематического книжного клуба или благотворительной акции по сбору литературы для сельских читален. Приятным сюрпризом для сотрудников станет ваше активное участие в их творческих проектах и бережное отношение к библиотечным фондам.

Поздравления библиотекарям должны быть искренними и душевными, подчеркивающими их терпение, эрудицию и преданность выбранному делу. В качестве подарка можно преподнести стильные аксессуары для чтения, подарочные сертификаты книжных магазинов или современные гаджеты для работы.

Поздравления с Днем библиотекаря Фото: Shutterstock/FOTODOM

А как отметить День библиотекаря в кругу коллег или друзей? Можно устроить небольшую встречу в уютной книжной атмосфере. Организуйте обмен любимыми книгами, устройте тематический вечер воспоминаний о прочитанном. Идеи мероприятий могут быть разными: например, «Полка добрых книг» — выставка литературы, где каждый читатель знакомится с героями, совершающими настоящие чудеса.

Библиотеки мира: Александрийская, Ватикана, Конгресса

Среди мировых книжных сокровищниц есть поистине легендарные места. Александрийская библиотека в Египте — это не просто книгохранилище, а памятник античной мудрости. Сегодня на месте древнего собрания, погибшего в огне, работает современная Bibliotheca Alexandrina — здание цилиндрической формы, вмещающее более 8 миллионов книг.

Ватиканская апостольская библиотека — это настоящий клад для исследователей. В ее фондах — более 80 тыс. древних рукописей, 2 миллиона печатных книг и 300 тысяч монет и медалей. В 2025 году начался масштабный проект по реставрации и оцифровке этих уникальных документов, чтобы сделать их доступными для всего мира.

Крупнейшим же хранилищем на планете по праву считается Библиотека Конгресса в США. Ее фонды ежегодно пополняются почти на 2 миллиона единиц хранения.

Лучшие библиотеки России и мира доказывают, что стремление к сбору, систематизации и сохранению человеческих знаний является важнейшей чертой развитой и прогрессивной цивилизации.

