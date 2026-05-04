04 мая 2026 в 18:23

На московскую библиотеку Некрасова составили протокол о пропаганде ЛГБТ

Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении библиотеки за пропаганду ЛГБТ-отношений (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), говорится в электронной картотеке судебных дел столицы. Протокол был зарегистрирован в инстанции 4 мая, передает РИА Новости.

В картотеке уточняется, что протокол составлен в отношении ГБУК города Москвы «Центральная универсальная библиотека имени Н. А. Некрасова». Конкретные обстоятельства предполагаемого правонарушения в опубликованных материалах пока не раскрываются. Дата рассмотрения дела на данный момент не назначена.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники компании вернулись к выполнению своих рабочих обязанностей. Отмечалось, что они были отпущены из Следственного комитета России без повесток.

Прежде сообщалось, что Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ. Поводом для допросов стало распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

