04 мая 2026 в 19:19

В Госдуме разоблачили колониальные планы Евросоюза по Армении

Депутат Толмачев: Евросоюз хочет превратить Армению в инструмент в своих руках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз может попытаться превратить Армению в «анти-Россию» по примеру Украины, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Брюссель не интересует судьба армянского народа, а в самой республике ЕС видит лишь послушный инструмент для выполнения собственных задач.

Европа пытается низвести самостоятельную страну до роли инструмента в своих руках. Что думает при этом сам инструмент, европейцев не волнует. Сломается — возьмут другой, а старый выбросят. Если европейские политические силы намерены разделать Армению по своему вкусу, то ничем хорошим для нее это не закончится, — уверен парламентарий.

Толмачев добавил, что европейские государства сегодня без стеснения возвращаются к привычной для них роли колонизаторов. «Метрополия», по его словам, готова отбирать у колоний все ценное и блокировать любые их попытки развиваться.

Европейцы ни к кому и никогда не приходят из альтруистических побуждений. Как бы они ни улыбались, ни аплодировали и ни говорили громкие речи о «блистательном будущем демократии в Армении», они нацелены только на одно — на решение собственных задач любыми путями. Сейчас Европе отчаянно не хватает ресурсов — финансовых, человеческих, природных, и она готова «пылесосить» всех, до кого может дотянуться, — указал собеседник.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков объяснил, что при разрыве связей Армении с Россией больше всего от этого проиграет армянский народ, в то время как правительство республики может получить для себя краткосрочные выгоды. При этом правительство Армении на сегодняшний день вряд ли способно довести страну до прямого противостояния с РФ, а настроения в армянском обществе не позволяют этого сделать, убежден парламентарий.

Власть
Госдума
Александр Толмачев
Армения
Кристина Воронина
К. Воронина
