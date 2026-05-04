В Госдуме раскрыли, к чему приведет разрыв связей Армении с Россией Депутат Новиков: народ Армении проиграет от разрыва связей с Россией

Сближение Армении с Европой не сыграет на руку народу республики, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, страна многое потеряет от разрыва связей с Россией.

Армянский народ от разрыва отношений с Россией будет только проигрывать. При этом такое требование Европа Еревану в том или ином виде, конечно, будет выдвигать, если он сам будет нацелен на все более тесное сотрудничество с ЕС. Что касается команды Никола Пашиняна — ее меркантильных соображений, личного обогащения, соблюдения каких-то своих интересов, — да, они могут быть соблюдены, — считает парламентарий.

При этом правительство Пашиняна на сегодняшний день вряд ли способно довести страну до прямого противостояния с РФ, полагает депутат. Настроения в армянском обществе не позволяют этого сделать, убежден Новиков.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что Пашинян решил пойти на сближение с Евросоюзом, поскольку надеется таким образом сохранить власть. По его мнению, этот курс поддерживает мощная армянская диаспора во Франции. Кроме того, лоббисты самого Пашиняна в западных кругах добиваются для него поддержки со стороны Евросоюза, уверен собеседник.