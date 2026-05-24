24 мая 2026 в 15:32

«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия остается крупнейшей военной державой, чьи возможности позволяют стереть Украину с карты мира, заявил депутат Госдумы Алексей Толстой в Telegram-канале. Он добавил, что Москва намерена защищать национальные интересы так, как считает нужны и без оглядки на чужое мнение.

Кое-кто в Киеве, да и подальше, забыл, что Россия — крупнейшая военная держава, у которой сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира. Если этого не происходит, то не по слабости, как некоторые уже было решили. Опасно считать миролюбие слабостью. Предвижу дежурные волны осуждения «неспровоцированной агрессии». Россия будет защищать национальные интересы так, как посчитает нужным, — написал депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что удар российской армии по военным объектам Украины вряд ли заставит президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников заключить мирное соглашение. По его мнению, Киеву не нужен мир в том числе и из-за желания сохранить иностранную помощь.

