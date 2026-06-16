Utair заплатит пассажирке 280 тыс. рублей за отказ принять наличные

Суд обязал авиакомпанию Utair выплатить пассажирке более 280 тыс. рублей после отказа в посадке на рейс, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Поводом для спора стала ручная кладь: представитель перевозчика предложил оплатить ее провоз после подтверждения превышения габаритов, однако отказался принять наличные деньги, а затем не допустил женщину на борт.

Женщина приобрела билеты на рейсы Санкт-Петербург — Баку и обратно. В мае 2025 года она прошла регистрацию в аэропорту Пулково и получила посадочный талон, однако при посадке ей отказали в перевозке из-за толщины ручной клади.

Позднее при вылете из Баку пассажирка вновь столкнулась с проблемой. Авиакомпания аннулировала бронирование обратного билета, не уведомив ее об этом заранее. В результате женщине пришлось повторно покупать билеты на оба рейса, которые обошлись в 53 тыс. рублей.

Суд взыскал с ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» в пользу Б. убытки в размере 54 512 рублей; неустойку — 49 060 рублей; компенсацию морального вреда — 50 000 рублей; штраф — 76 786 рублей; расходы на оплату услуг представителя — 50 000 рублей. Всего: 280 358 рублей, — сказано в сообщении.

Ранее fвиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг. Перевозчик отказал 13 пассажирам в перевозке. Причиной недопуска на борт стало превышение количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест из-за регистрации трансферных пассажиров со стыковочных рейсов.