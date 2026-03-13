Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко

Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко

Минтранс России введет единое правило, согласно которому пассажирам официально разрешат проносить на борт самолета детское питание и материнское молоко в емкостях объемом свыше 100 миллилитров. О готовящихся изменениях в правилах авиаперевозок сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сейчас многие перевозчики допускают такие исключения на уровне внутренних регламентов, но общие федеральные нормы до сих пор формально ограничивают объем тары стандартным лимитом.

До этого прокуратура начала проверку после инцидента с изъятием детского питания в аэропорту в Иркутске. Во время предполетного досмотра сотрудники воздушной гавани потребовали у матери вылить молоко из детской бутылочки и забрали всю еду для малыша.