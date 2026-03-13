Десять человек пострадали в ДТП в Троицке

В троицком СНТ Топелек произошло столкновение такси и маршрутки, в результате чего пострадали 10 человек, передает РЕН ТВ. На месте ДТП задействованы оперативные службы. Детали происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Тулуне Иркутской области произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля ВАЗ-2109. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте, двое детей получили травмы. Авария случилась на подъезде к микрорайону Железнодорожников. Региональная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о непредоставлении услуг, соответствующих требованиям безопасности.

До этого в Приморье произошла авария с участием Toyota Camry и трактора. В результате столкновения 20-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель иномарки, выехавший на встречную полосу, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. За последние три года его 27 раз штрафовали за превышение скорости.