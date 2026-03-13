Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:20

Десять человек пострадали в ДТП в Троицке

Десять человек пострадали в ДТП с участием такси и маршрутки в Троицке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В троицком СНТ Топелек произошло столкновение такси и маршрутки, в результате чего пострадали 10 человек, передает РЕН ТВ. На месте ДТП задействованы оперативные службы. Детали происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Тулуне Иркутской области произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля ВАЗ-2109. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте, двое детей получили травмы. Авария случилась на подъезде к микрорайону Железнодорожников. Региональная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о непредоставлении услуг, соответствующих требованиям безопасности.

До этого в Приморье произошла авария с участием Toyota Camry и трактора. В результате столкновения 20-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель иномарки, выехавший на встречную полосу, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. За последние три года его 27 раз штрафовали за превышение скорости.

Троицк
аварии
пострадавшие
столкновения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке
В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак
Три иранских города сотряслись от мощных ударов
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.