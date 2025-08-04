Координатор «Русской общины» из Троицка оказался домашним тираном Координатор «Русской общины» Белоус подпал под статью за домашнее насилие

В Троицке Челябинской области на 10 суток арестовали координатора «Русской общины» Станислава Белоуса за домашнее насилие, сообщает Telegram-канал 74.RU. Заявление о побоях написала жена общественника. В отношении него было заведено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ.

Судья принял решение об аресте мужчины на 10 суток, — говорится в сообщении.

Ранее актер из Турции Озан Гювен, прославившийся ролью в сериале «Великолепный век», получил уголовное наказание по делу о домашнем насилии. Он был признан судом виновным в избиении экс-подружки Дениз Булутсуз. Расследование этого дела длилось в течение пяти лет. Артист отрицал вину и говорил, что пострадавшая первой совершила нападение. Гювен подал встречный иск, в котором потребовал признать девушку виновной в агрессии и клевете.

Кроме того, в пермском суде прошло второе заседание по делу мужчины, которому были предъявлены обвинения в издевательствах над своим пасынком. Согласно показаниям жителя Перми, он воспитывал мальчика и наказывал его за ложь и воровство, применяя физическую силу.