Истязавший пасынка пермяк раскрыл причины жестокого обращения с ребенком

В Перми в суде прошло второе заседание по делу отчима, который обвиняется в истязании своего пасынка, пишет perm.aif.ru. Согласно показаниям мужчины, он, применяя физическую силу, воспитывал мальчика и наказывал его за вранье и воровство в магазинах.

(Когда — NEWS.ru) он первый раз украл вещь, мы с ним просто поговорили, сходили и извинились. Через три дня он снова украл из магазина. Тогда я ударил его по рукам ложкой для обуви. Он часто обманывал, за это я мог его ударить, — рассказал обвиняемый.

Мужчина признался, что его до совершеннолетия воспитывали похожими методами. По словам обвиняемого, сейчас он осознал, что физическое насилие не решит проблем с поведением ребенка.

Ранее в Перми на два месяца арестовали мужчину, который издевался над своим пасынком и супругой. Об истязаниях стало известно, когда в социальных сетях появилось видео, на котором мальчик в домашней одежде убегает от отчима и просит помощи у прохожих. Как выяснилось, ребенка избили за нежелание принести сигареты.