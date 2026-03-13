Три десятка человек пострадали при атаке Ирана на израильскую деревню

В результате иранской атаки по израильской деревне Бейт Зарзир ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, сообщает телеканал Channel 12. По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», две пострадавшие — 34-летняя женщина и 17-летняя девушка — были экстренно госпитализированы в состоянии средней тяжести, в то время как остальным помощь оказали на месте.
Глава деревни Атеф Грифат заявил, что несколько жилых домов в населенном пункте полностью разрушены, и призвал временно закрыть учебные заведения в целях безопасности. В полиции уточнили, что одна из ракет разорвалась непосредственно во дворе частного домовладения, повредив соседние строения и припаркованные автомобили.
Ранее сообщалось, что в странах Ближнего Востока в результате вооруженного конфликта погибли более 1,9 тыс. человек. При этом пострадали в разгоревшейся войне около 16 тыс. человек. Больше всего потерь приходится на Иран и Ливан — 1255 погибших, 12 000 раненых и 570 погибших, 1444 раненых соответственно.