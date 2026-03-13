Азиатская страна начнет переговоры с Россией по закупкам нефти Таиланд начнет с Россией переговоры по закупкам сырой нефти

Таиланд начнет с Россией переговоры по закупкам сырой нефти, заявил на брифинге заместитель премьер-министра королевства Пхипхат Ратчакитпракан. Он отметил, что запасов топлива у Таиланда хватит для переработки на 98 дней. Заместитель премьер-министра добавил, что ситуацию с поставками нефти сильно осложнила эскалация на Ближнем Востоке.

Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти, — сказал Ратчакитпракан.

Ранее стало известно, что Минфин США временно снял санкции с операций по продаже российской нефти. Ограничения не будут применяться к сырью, загруженному на суда до 12 марта. Разрешение на проведение таких операций действует до 11 апреля.

До этого сообщалось, что Бангладеш попросила США разрешить ей покупку российской нефти. При этом диппредставитель республики в РФ Камрул Ахсан сообщал, что страна давно пытается договориться об импорте российской нефти.

Тем временем страны Персидского залива из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн баррелей в сутки. По информации Международного энергетического агентства, в регионе произошел крупнейший в истории сбой поставок нефти.