13 марта 2026 в 10:09

Россиянам рассказали о вакцине от рака, которую могут включить в ОМС

Биолог Гинцбург: новая вакцина от рака уничтожает не только опухолевые клетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новая вакцина от рака, которую планируют включить в программу ОМС, уничтожает не только опухолевые клетки, но и метастазы — вторичные очаги заболевания, заявил «Парламентской газете» микробиолог Александр Гинцбург. Он уточнил, что это персонализированный препарат, который создают индивидуально для каждого пациента.

У пациента определяется последовательность ДНК и РНК и сравнивается с последовательностями опухоли. В результате выявляются различия между опухолевой и здоровой тканью. При помощи специального ПО строится последовательность белков, которые специфичны для конкретной опухоли определенного пациента. Когда мы вводим их в его организм, эти белки позволяют натравливать его иммунную систему на клетки опухоли и уничтожать их, — объяснил Гинцбург.

Он отметил, что такой подход позволяет избавиться от метастазов, возникающих в тот момент, когда опухолевые клетки отделяются и перемещаются по организму через сосуды или полости органов. По словам специалиста, первые пациенты должны получить новую вакцину примерно в начале апреля 2026 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские ученые зарегистрировали вакцины от разных видов рака. По его словам, препараты планируется включить в систему ОМС.

