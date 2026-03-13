Арабская страна зафиксировала резкий рост турпотока из России Россияне стали чаще ездить в Оман за счет отмены виз и активной рекламы

Россияне стали чаще ездить в Оман за счет активной рекламной кампании и отмены виз, заявил ИС «Вести» замминистра туризма султаната Аззан Кассим Мохамед Аль Бусаиди. По его словам, на ситуацию также повлияло увеличение числа рейсов между странами.

Прежде всего, это масштабная рекламная туристическая кампания, которая проходила в России. Было много мероприятий, — сказал Аль Бусаиди.

Замминистра туризма добавил, что летом ожидается запуск прямых рейсов из Сочи в столицу Омана Маскат. Кроме того, Аль Бусаиди обратил внимание на хорошие отношения между правительствами РФ и султаната.

Ранее посольство РФ в Тунисе сообщило, что российские туристы, отдыхающие в республике, не сталкивались с какими-либо проблемами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В дипмиссии отметили, что обращений от россиян по этому поводу не поступало.

До этого в пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что российским туристам не стоит торопиться с бронированием путевок в страны Ближнего Востока. Там пояснили, что лучше не планировать поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.