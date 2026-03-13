Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»

Wildberries не подтвердила информацию о переименовании компании в «Дикие ягодки»

Компанию Wildberries не станут переименовывать в «Дикие ягодки», заявил NEWS.ru представитель пресс-службы маркетплейса. По его словам, действующее законодательство позволяет использовать бренд на иностранном языке без перевода.

В соответствии с действующим законодательством, в том числе положениями ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования могут использоваться на иностранном языке без обязательного перевода или русификации. Название компании Wildberries является зарегистрированным товарным знаком, поэтому его изменение либо адаптация не требуется, — пояснили в маркетплейсе.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что использование зарегистрированного бренда на иностранном языке не влечет за собой штраф. Кроме того, по его словам, информацию на вывеске можно продублировать кириллицей.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 марта в России вступил в силу закон, обязывающий использовать русский язык на всех вывесках. Также, по его словам, теперь онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги за подписки.

