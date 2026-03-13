«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»

Предложение о запрете фильмов, содержащих стереотипные образы «плохих русских», лишено смысла, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя соответствующую инициативу депутата Евгения Марченко. По словам Драпеко, в России уже действует закон, запрещающий прокат кинокартин, дискредитирующих традиционные ценности.

Данный законопроект [о запрете фильмов со стереотипами о русских] в Госдуме не обсуждался. Я его даже не видела и не уверена, что он вообще существует. Мне кажется, это чисто медийный вброс депутата перед выборами. Но даже если законопроект будет внесен на рассмотрение, не думаю, что поддержу идею. Глупости это все. У нас уже действует закон, согласно которому фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей отказывают в получении прокатного удостоверения. И если картина будет противоречить, есть экспертный совет, он посмотрит и решит, соответствует она правилам или не соответствует, — сказала Драпеко.