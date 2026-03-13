Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:09

«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»

Депутат Драпеко не поддержала идею запрета фильмов со стереотипами о русских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предложение о запрете фильмов, содержащих стереотипные образы «плохих русских», лишено смысла, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя соответствующую инициативу депутата Евгения Марченко. По словам Драпеко, в России уже действует закон, запрещающий прокат кинокартин, дискредитирующих традиционные ценности.

Данный законопроект [о запрете фильмов со стереотипами о русских] в Госдуме не обсуждался. Я его даже не видела и не уверена, что он вообще существует. Мне кажется, это чисто медийный вброс депутата перед выборами. Но даже если законопроект будет внесен на рассмотрение, не думаю, что поддержу идею. Глупости это все. У нас уже действует закон, согласно которому фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей отказывают в получении прокатного удостоверения. И если картина будет противоречить, есть экспертный совет, он посмотрит и решит, соответствует она правилам или не соответствует, — сказала Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка», назвав его вредным для детей. По его мнению, качественные и глубокие проекты испытывают трудности с финансированием, потому что зрителям больше нравятся легкие и неглубокие фильмы, которые не соответствуют ни детским, ни кинематографическим стандартам.

фильмы
Госдума
кино
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США задумались об отказе от векового морского закона из-за энергокризиса
Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать нечеткость зрения
Отец четырех детей замерз с сыном насмерть в красноярской тайге
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.