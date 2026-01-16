Депутат рассказал о вредности «Чебурашки» для детей

Актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов заявил, что фильм «Чебурашка» — вредный продукт, который разлагает российских детей. По его словам, которые приводит «Коммерсант», хорошие и глубокие проекты с трудом получают финансирование, так как зрителям нравятся «Чебурашки», которые «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».

Это вредный продукт, который разлагает наших детей, — подчеркнул он.

До этого стало известно, что комитет Госдумы по культуре провел совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультуры право определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование.

Также сообщалось, что «Чебурашка-2» собрал в прокате более 5 млрд рублей. Картина вышла в кинотеатрах 1 января и уже заняла второе место среди самых кассовых российских фильмов, уступая только первой части «Чебурашки». В первый день проката фильм посмотрели более 880 тыс. человек.