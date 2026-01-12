Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 19:16

Продюсер «Чебурашки-2» Слащева высказалась о сборах в 5 млрд рублей

Продюсер Слащева: «Чебурашка-2» был ожидаемым событием для зрителей

Юлиана Слащева Юлиана Слащева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Успех в прокате свидетельствует о том, что «Чебурашка-2» стал долгожданным фильмом для публики, заявила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и один из генеральных продюсеров фильма Юлиана Слащева. По ее словам, передает RG.RU, результата удалось достичь, несмотря на жесткую конкуренцию. Кинокартина достигла планки кассовых сборов в 5 млрд рублей.

Достижение кассового рубежа в 5 млрд рублей в условиях высокой конкуренции — это убедительное подтверждение того, что «Чебурашка-2» был по-настоящему ожидаемым событием для зрителей, — прокомментировала Слащева.

Продюсер отметила, что «Чебурашка» занял особое место в русской культуре, объединив людей разных возрастов вокруг общих ценностей. Его главные качества — искренность, доброта и дружба, — обладают универсальной привлекательностью, которая делает его символом, выходящим за рамки национальных границ и становящимся частью мировой истории.

Ранее кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) связал успех фильма с его выходом в праздничные дни, когда в кинотеатрах не так много других привлекательных премьер. Зрители с нетерпением ждали продолжения, вдохновленные успехом первой части, а также благодаря популярности Чебурашки, который остается их любимым персонажем.

