«Новогодняя традиция»: BadComedian раскрыл успех «Чебурашки-2»

Фильм «Чебурашка-2», возглавивший новогодний кинопрокат, стал популярным у россиян из-за новогодних традиций, заявил aif.ru кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов). Критик также отметил, что важным фактором стали доступные цены на билеты в первые дни проката.

Фильм вышел в новогодние праздники, когда в кино нет ничего, кроме нескольких картин — «Буратино» и «Простоквашино». Все в новогодние праздники хотят интересно провести досуг, поэтому идут в кино. Это уже такая новогодняя традиция, — сказал Баженов.

По словам блогера, зрители ждали продолжения из-за огромного успеха первой части, а сам Чебурашка остается всеми любимым героем не только в России, но и, например, в Японии, где существует большой рынок связанной с ним продукции. Он добавил, что сегодняшние родители, которые водят детей в кино, сами выросли на этих мультфильмах.

Баженов уверен, что даже при наличии западных фильмов в прокате «Чебурашка» все равно занял бы первое место, а в текущей ситуации три новогодние сказки просто конкурируют между собой.

Критик напомнил, что первая часть демонстрировала стабильные сборы на протяжении долгого времени, и это не было результатом накруток. По его мнению, у «Чебурашки-2» есть все шансы повторить этот успех благодаря зрительской любви, достаточному бюджету и хорошим кассовым сборам.

