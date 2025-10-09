Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:55

«Рынок решит»: BadComedian о переизбытке новых сериалов

BadComedian: рынок решит проблему переизбытка российских сериалов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рынок сам решит проблему переизбытка российских сериалов, заявил киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. По его словам, переданным НСН, если контента станет много, его просто не будут смотреть. Как считает Баженов, в такой ситуации снимать большое количество сериалов станет просто невыгодно.

Думаю, проблема переизбытка контента решится автоматически. Если контента так много, что его не смотрят, значит его перестанут снимать, потому что это невыгодно. Если же такое большое количество контента смотрят, значит все работает и все нормально. Тогда есть смысл продолжать. Сейчас рынок сам все решит, — пояснил BadComedian.

Ранее BadComedian заявил, что использование искусственного интеллекта для оживления умерших актеров может негативно повлиять на карьеру молодых артистов. По его словам, отечественные кинематографисты могут последовать примеру своих голливудских коллег.

