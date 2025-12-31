Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 22:53

Долина появилась в новогоднем фильме на федеральном канале

Долина появилась в новогоднем фильме на ТНТ «Невероятные приключения Шурика»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певицу Ларису Долину показали в новогоднем эфире телеканала ТНТ. Ее героиня исполнила песню в фильме «Невероятные приключения Шурика».

Народная артистка сыграла родственницу комедийного персонажа товарища Саахова. Она спела композицию певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) под названием «За деньги да».

Ранее стало известно, что выступления Долиной будут показаны в новогодних телепередачах на трех каналах. Певица также спела в программе «Кстати», которая транслируется на платформе VK.

До этого Долина столкнулась с проблемой низкого спроса на билеты на свое сольное выступление, запланированное на 27 января 2026 года. На данный момент продано всего 14 билетов. Продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что интерес к артистке значительно снизился. Он считает, что певице следует принять меры по восстановлению своего имиджа после последнего скандала, связанного с продажей квартиры в московских Хамовниках.

Кроме того, благодаря исследованию стало известно, что половина россиян не планирует смотреть новогодние шоу и только треть зрителей выберет классические программы. 50% опрошенных признались, что вообще не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кто все же отдает предпочтение этому формату, лидирует классика на федеральных каналах. Ее выбирает 31% респондентов.

