Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь

31 декабря 2025 в 20:30

Лариса Долина появится в новогодних передачах на трех телеканалах

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Народная артистка России Лариса Долина поделилась, что ее выступления будут показаны в новогодних телепередачах на трех каналах, о чем она написала в своем Telegram-канале. Певица также спела в программе «Кстати», которая транслируется на платформе VK.

Новогодняя ночь на Первом, «Голубой огонек» на «России 1», «Новогоднее новоселье» на НТВ, — говорится в опубликованной программе выступлений.

1 января певицу можно будет увидеть на Первом канале в шоу «Наш Новый год», на «России 1» в программе «Песня года» и на НТВ в «Золотом граммофоне». 2 января, на следующий день, ее выступления покажут в «Песне года» и на «Главном новогоднем концерте».

Ранее Долина столкнулась с проблемой низкого спроса на билеты на свое сольное выступление, запланированное на 27 января 2026 года. На данный момент продано всего 14 билетов. Продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что интерес к артистке значительно снизился. Он считает, что певице следует принять меры по восстановлению своего имиджа после последнего скандала, связанного с продажей квартиры в московских Хамовниках.

Лариса Долина
Новый год
выступления
телевидение
