Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?

В Перми студентка заявила, что ее изнасиловали 1 января в наркологическом диспансере. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Из полиции в наркодиспансер

Девушка Елена (имя изменено) рассказала порталу 59.ru, что в то утро они вместе с молодым человеком сначала оказались в отделении полиции. Студентка была в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудники вызвали для нее скорую помощь. Бригада доставила девушку в наркологический диспансер, поскольку в городе нет вытрезвителей.

Молодой человек при этом отмечает, что его не пустили в машину скорой помощи, поскольку он формально не является супругом или родственником для Елены. Поэтому он отправился домой, доверив подругу медицинской службе.

Пропал iPhone

Днем 1 января девушка обнаружила себя голой в палате медучреждения. Рядом с ней лежал молодой человек в одежде.

«Я проснулась днем обнаженной и увидела рядом незнакомого мужчину. Я абсолютно голая под одним одеялом, он в одежде! Вся моя одежда была раскидана по палате. Я была не настолько пьяна, чтобы догола раздеваться. Мужчина был в медицинской форме: синей рубашке и синих штанах. Я подскочила, говорю: „Ты кто такой и где я?“ На что он мне ответил: „Ой, блин, ты в наркологии, тебя привезли“. Я говорю: „Где мои вещи?“ Этот мужчина сказал мне одеваться», — рассказала девушка журналистам.

Елена заметила, что из сумки пропали 900 рублей, бижутерное кольцо и iPhone 15, который девушка покупала за 100 тыс. рублей.

Гинеколог подтвердил насилие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медбрат, по словам девушки, тоже был с похмелья. На все вопросы он отвечал, что ничего не знает. При этом он проводил Елену в гардероб, а после попросил подписать бумагу о том, что она не собирается продолжать лечение.

2 января Елена решила написать заявление об изнасиловании. На этом настояла мать ее молодого человека. В отделении Индустриального района девушку отправили на осмотр к гинекологу. Специалисты подтвердили, что обнаружили у пациентки следы полового насилия.

Адвокат Елены Алексей Березин сетует, что в течение месяца правоохранители не возбуждали уголовное дело — вплоть до 4 февраля, когда информация появилась в СМИ и соцсетях.

«Поначалу действительно внешний осмотр проводят врачи. Дальше по закону мгновенно должно возбуждаться уголовное дело, и в рамках этого уголовного дела следователь выносит постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, стало известно, что ранее этот медбрат уже приставал к пациенткам. Сейчас он продолжает работать в диспансере.

В правлении СКР Прикамья подтвердили, что начата проверка. Было осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы.

