В девять лет четвертая передозировка: педофилка едва не убила сына

В Саратовской области водитель стал очевидцем наркотического «прихода» у матери и ее девятилетнего сына. Судя по сообщениям активистов, борющихся с наркозависимостью в России, мальчика уже отняли у женщины, но лучше ему от этого не стало. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Мама и маленький сын «заторчали»

23 сентября в Рунете появилась видеозапись, где мать и девятилетний сын пребывают в измененном состоянии. Автор видеосъемки — водитель автомобиля, в чьем салоне оказались женщина и ребенок.

На видео мальчик пытается вырваться из салона автомобиля на заднем сиденье. Он капризничает, плачет, обнимает маму и жалуется ей на то, что мужчина продолжает снимать их на камеру, но тот отвечает, что делает это для их же блага.

Видео готовы отдать силовикам

Человек, который прислал это видео в редакцию Telegram-канала проекта «Выжившие», утверждает, что инцидент произошел в городе Энгельсе. Он заверил, что готов передать этот материал правоохранительным органам для установки личности участников съемки и проведения проверки.

«На кадрах отчетливо видно, что ребенок находится в состоянии сильной интоксикации. Женщина, предположительно, также под действием наркотических средств. Видеозапись попала случайным образом. Местом действия указан город Энгельс», — написал мужчина.

Мама в колонии, а сын в наркоклинике

Редакция NEWS.ru обратилась за комментарием к мужчине, чей ник был указан в публикации в Telegram-канале, но он прочел сообщение и не ответил. Также редакция NEWS.ru отправила запрос на комментарий на e-mail уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, но ответа тоже пока не поступило.

Но уже в полдень проект «Выжившие» опубликовал сообщение, где утверждалось, что женщина из видеоролика уже находится в колонии, где отбывает срок за растление малолетнего.

По данным Telegram-канала проекта, мальчика передали бабушке и дедушке на воспитание, но ребенок продолжил употреблять наркотики. Проект утверждает, что сейчас несовершеннолетний находится в наркоклинике после четвертой передозировки, далее ребенка планируют передать в интернат.

Прокуратура, СК и МВД взялись за дело

В прокуратуре региона при этом заявили, что начали проверку после обнаружения видео в Сети.

«Будут установлены все обстоятельства происходящего, дана оценка действиям матери. По результатам при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также к разбирательству подключилось управление Следственного комитета. Там сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ). Согласно материалам, опубликованным в социальных медиа, в городе Энгельсе женщина вовлекла несовершеннолетнего в употребление наркотических средств», — сообщили в СКР.

В ГУ МВД по Саратовской области изданию «Регион 64» подчеркнули, что также проводят проверку информации. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

