В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции Четыре села закрыли на карантин из-за вспышки бешенства в Самарской области

В четырех селах Самарской области введен строгий карантин из-за обнаружения смертельно опасного вируса бешенства, говорится в указе регионального правительства. Решение было принято после выявления очагов заболевания у животных. У зараженных отмечается высокая температура, приводящая к летальному исходу.

Первым 30 декабря карантин объявили в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района. С 4 января ограничения также действуют в селах Новые Ключи, Нижняя Быковка и Михайло-Лебяжье.

По данным из официальных документов, там были найдены очаги бешенства. Карантин снимут только через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного или уничтожения его трупа. Территории в радиусе трех километров от очагов признаны неблагополучными пунктами по бешенству.

Въезд на закрытые территории запрещен для всех, кроме местных жителей, спецперсонала и ветеринаров. Под строжайший запрет попали лечение больных животных, их ввоз и вывоз без прививок. Также приостановлены все мероприятия, связанные с перемещением скота, охотой, ярмарками и отловом диких зверей. Конкретные виды животных-разносчиков в документах не названы.

Ранее стало известно, что бешеная лиса покусала мужчину и собаку в районе кафе «Отдых» под Уфой. Дикий зверь сцепился со сторожевым псом — это заметил охранник и принялся разнимать животных.





