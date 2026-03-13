Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса Россияне застряли на Фукуоке из-за задержки рейса в Казань на более чем 13 часов

Россияне застряли на вьетнамском острове Фукуок из-за задержки рейса в Казань на более чем 13 часов, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». При этом пассажиры находились в самолете не менее шести часов.

Отмечается, что после того, как россиян долго продержали на борту, их направили в зал ожидания. При этом их не смогли расселить по отелям, так как там не нашлось свободных мест. По словам отдыхающих, туроператор сначала сообщал о вылете 11 марта, но рейс перенесли на полтора дня.

Ранее стало известно, что около 300 россиян не могут вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов. Единственный возможный маршрут — через Саудовскую Аравию, но в этом случае перелет в РФ обойдется минимум в 120 тыс. рублей на человека с учетом оформления визы.

До этого сообщалось, что Росавиация может запретить авиакомпании Azur Air выполнять рейсы. В Telegram-канале ведомства уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены некоторые нарушения.