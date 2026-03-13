Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:08

Киев уличили в тайных разработках при поддержке Запада

Постпред России при ОЗХО: Киев продолжил развивать военно-химическую программу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украина продолжает скрыто развивать военно-химическую программу при содействии ряда зарубежных стран, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. По его словам, активный вклад вносит иностранная помощь, включая тренинги по РХБ защите и поставки спецсредств, передает РИА Новости.

Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран, — сообщил Тарабрин.

Постпред также отметил, что закупки профильного оборудования многократно превышают реальные потребности страны для защиты от химических инцидентов.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов сообщил, что украинские военные используют отравляющие вещества против российской армии и граждан РФ. По его словам, Россия на регулярной основе распространяет эти данные в ОЗХО и ООН.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ могут хранить запасы химического оружия в резервуарах под землей. Как отметил политик, ВС России необходимо выявлять эти места и наносить по ним удары.

