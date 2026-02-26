Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 02:49

МИД РФ заявил о применении ВСУ отравляющих веществ против российских бойцов

Логвинов: ВСУ используют химическое оружие против россиян в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные используют отравляющие вещества против российской армии и граждан РФ, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. По его словам, которые передает ТАСС, Россия на регулярной основе распространяет эти данные в ОЗХО и ООН.

Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Все эти случаи фиксируются и документируются нашими компетентными органами, — сказал Логвинов.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала данные о преступлениях ВСУ против мирного населения в Следственный комитет. По ее словам, по каждому такому факту следственные органы проводят расследование.

До этого американский журналист Кристофер Хелали заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому. Он посетил прифронтовые районы Курской области и зафиксировал последствия оккупации.

химоружие
ВСУ
СВО
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
МИД РФ заявил о применении ВСУ отравляющих веществ против российских бойцов
В Белом доме прокомментировали расстрел катера США у берегов Кубы
Определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Озвучен средний размер пенсии госслужащих в России
Аэропорт Калуги временно закрылся
В России призвали смягчить условия назначения детских пособий
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Тулой
Молит о пощаде: после атаки на Валдай Буданов трясется за себя и Зеленского
Одна чашка может изменить все: правда о пользе и вреде кофе
Французские дома моды зарегистрировали в РФ товарные знаки
Запорожская область вздрогнула от очередных взрывов
«Ак Барс» проиграл тольяттинцам в серии буллитов
Французский министр культуры решила стать мэром Парижа и уволилась
Звезда фильма «Снежная королева» ушла из жизни
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.