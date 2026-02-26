МИД РФ заявил о применении ВСУ отравляющих веществ против российских бойцов Логвинов: ВСУ используют химическое оружие против россиян в зоне СВО

Украинские военные используют отравляющие вещества против российской армии и граждан РФ, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. По его словам, которые передает ТАСС, Россия на регулярной основе распространяет эти данные в ОЗХО и ООН.

Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Все эти случаи фиксируются и документируются нашими компетентными органами, — сказал Логвинов.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала данные о преступлениях ВСУ против мирного населения в Следственный комитет. По ее словам, по каждому такому факту следственные органы проводят расследование.

До этого американский журналист Кристофер Хелали заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому. Он посетил прифронтовые районы Курской области и зафиксировал последствия оккупации.