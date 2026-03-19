19 марта 2026 в 18:45

Украинский солдат готовится к наказанию за нападение на Курскую область

СК возбудил дело о теракте в отношении участника вторжения в Курскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении украинского солдата Сергея Олейника, который участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX. По данным следствия, боец вместе с сослуживцами незаконно пересек российскую границу весной 2025 года.

Возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425 отдельного штурмового полка «Скала» вооруженных формирований Украины Сергея Олейника, совершившего террористический акт в Курской области, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, находясь в лесополосе в Суджанском районе, Олейник вел наблюдение за населенным пунктом и действиями российских военных, участвовал в блокировании и удержании территории под вооруженным контролем. При нем были чешский автомат и гранаты. В ходе боевых действий он был задержан и передан следователям.

Уголовное дело возбудили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК (совершение теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). Максимальное наказание по ней — двадцать лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пятерых украинских военнослужащих приговорили к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные доказательства достаточными.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
