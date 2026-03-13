Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:43

Стали известны приговоры пяти вторгшимся в Курскую область бойцам ВСУ

Пять бойцов ВСУ получили до 18 лет колонии за вторжение в Курскую область

Фото: СК РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные доказательства достаточными.

Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин. Суд назначил Гарбузу наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима. Кошмела получил 17 лет, Чебан и Мехоношин — по 16 лет, Сычугов — 15 лет. Для Чебана, Мехоношина и Сычугова также предусмотрено отбывание первых четырех лет в тюрьме.

Все пятеро признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Следствием установлено, что осужденные, будучи вооруженными боевым автоматическим оружием, незаконно вторглись на территорию Глушковского и Суджанского районов Курской области.

Заняв оборудованные позиции, они совместно с другими боевиками блокировали и удерживали под контролем населенные пункты Теткино, Заря, Новый Путь и Гуево. Своими действиями осужденные дестабилизировали работу органов власти, противодействовали российским военнослужащим и запугивали мирных жителей, установили в суде.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные сорвали все попытки ВСУ повторить вторжение в Курскую область. Генерал отметил, что в прошлом году все вооруженные провокации на границе были профессионально отражены, потери украинских подразделений на этом направлении превысили 76 тыс. человек и более 7,7 тыс. единиц техники.

ВСУ
Россия
Курская область
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.