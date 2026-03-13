Стали известны приговоры пяти вторгшимся в Курскую область бойцам ВСУ Пять бойцов ВСУ получили до 18 лет колонии за вторжение в Курскую область

Пять украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные доказательства достаточными.

Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин. Суд назначил Гарбузу наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима. Кошмела получил 17 лет, Чебан и Мехоношин — по 16 лет, Сычугов — 15 лет. Для Чебана, Мехоношина и Сычугова также предусмотрено отбывание первых четырех лет в тюрьме.

Все пятеро признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Следствием установлено, что осужденные, будучи вооруженными боевым автоматическим оружием, незаконно вторглись на территорию Глушковского и Суджанского районов Курской области.

Заняв оборудованные позиции, они совместно с другими боевиками блокировали и удерживали под контролем населенные пункты Теткино, Заря, Новый Путь и Гуево. Своими действиями осужденные дестабилизировали работу органов власти, противодействовали российским военнослужащим и запугивали мирных жителей, установили в суде.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные сорвали все попытки ВСУ повторить вторжение в Курскую область. Генерал отметил, что в прошлом году все вооруженные провокации на границе были профессионально отражены, потери украинских подразделений на этом направлении превысили 76 тыс. человек и более 7,7 тыс. единиц техники.