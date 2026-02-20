Зимняя Олимпиада — 2026
Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о пресечении всех попыток ВСУ повторить «курскую авантюру», передает газета «Красная звезда». Российские военные профессионально отразили вооруженные провокации на границе в прошлом году.

По словам генерала, потери украинских формирований на Курском направлении превысили 76 тыс. человек. Также было уничтожено более 7,7 тыс. единиц вражеской техники.

Рудской напомнил, что группировка «Север» завершила разгром ВСУ в Курской области в апреле 2025 года. Противник понес серьезные потери среди наиболее подготовленных военнослужащих и иностранных наемников, добавил он.

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ заявил: стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла к Вооруженным силам РФ в 2025 году. По его словам, это произошло окончательно.

До этого сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

