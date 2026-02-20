В Генштабе ВС РФ заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к России

Стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла к Вооруженным силам РФ в 2025 году, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, это произошло окончательно.

В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооруженным силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

До этого военкор Юрий Котенок отметил: в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Минобороны России эти данные не комментировало.