Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 01:15

В Генштабе ВС РФ заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к России

Генштаб ВС РФ: инициатива в зоне СВО окончательно перешла к России в 2025 году

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла к Вооруженным силам РФ в 2025 году, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, это произошло окончательно.

В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооруженным силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

До этого военкор Юрий Котенок отметил: в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали украинского офицера. Речь идет о майоре Ярославе Бабиче, который занимал должность начальника штаба батальона в составе 120-й бригады территориальной обороны. Минобороны России эти данные не комментировало.

ВС РФ
СВО
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева
Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане
Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений
Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026
Российские генералы Москалик и Сарваров погибли от действий ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно
ВС РФ сорвали все попытки ВСУ повторить «курскую авантюру»
В Совфеде раскусили планы Зеленского по саботажу мирного урегулирования
В Генштабе ВС РФ заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к России
От «демократии» к диктатуре. Макрон призвал к тотальной цензуре в интернете
В Севастополе мужчина погиб от осколков сбитого дрона ВСУ
Петросян после произвольной программы на Олимпиаде занимает второе место
Многоженец Сухов попросил закрыть его дело после рождения 31-го ребенка
Стало известно, что целый день лайкает в соцсетях полковник украинского МВД
Экс-офицер США назвал причину нервного состояния Зеленского
В Генштабе озвучили потери ВСУ с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.