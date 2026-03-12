Возможное принятие закона о мобилизации оппозиции на Украине из-за ее нежелания работать с партией «Слуга народа» противоречит конституции страны, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, подобные инициативы направлены на оказание давления на оппонентов президента Владимира Зеленского.

Мартовское обострение бывает не только у котов, похоже, но и у депутатов, и всех тех, кто придумывает такие законопроекты. Они абсолютно не соответствуют конституции. Во-первых, нужно определить, что такое оппозиция. Это попытка политического давления на тех, кто не хочет голосовать за законопроекты, предложенные Зеленским? Например, Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы 5% военного сбора сохранили даже после окончания конфликта. Их просто облагают таким налогом, чтобы забрать последнее. Поэтому сами депутаты максимально пытаются уклониться от такого голосования, — высказался Олейник.

Экс-нардеп также подчеркнул, что на Украине нет классической оппозиции. Он добавил, что все руководство страны выступает за продолжение боевых действий.

Классической оппозиции на Украине нет, потому что практически все те, кто при власти, — и в парламенте, и в кабинете министров, и в офисе Зеленского — за войну. А где партии мира? Где лидеры, которые говорят о мире? Таких нет. Это происходит внутри, между собой, чтобы давить на тех, кто не хочет идти в ногу с линией партии «Слуга народа», — резюмировал Олейник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что положение Украины ухудшится из-за роста цен на нефть и сырье. По его словам, даже утвержденные Евросоюзом €30 млрд могут превратиться в меньшую сумму на фоне инфляции и подорожания энергоносителей.