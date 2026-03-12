Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:22

«Мартовское обострение»: экс-нардеп о планах Украины мобилизовать оппозицию

Экс-нардеп Олейник: план о мобилизации оппозиции не отвечает Конституции Украины

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможное принятие закона о мобилизации оппозиции на Украине из-за ее нежелания работать с партией «Слуга народа» противоречит конституции страны, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, подобные инициативы направлены на оказание давления на оппонентов президента Владимира Зеленского.

Мартовское обострение бывает не только у котов, похоже, но и у депутатов, и всех тех, кто придумывает такие законопроекты. Они абсолютно не соответствуют конституции. Во-первых, нужно определить, что такое оппозиция. Это попытка политического давления на тех, кто не хочет голосовать за законопроекты, предложенные Зеленским? Например, Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы 5% военного сбора сохранили даже после окончания конфликта. Их просто облагают таким налогом, чтобы забрать последнее. Поэтому сами депутаты максимально пытаются уклониться от такого голосования, — высказался Олейник.

Экс-нардеп также подчеркнул, что на Украине нет классической оппозиции. Он добавил, что все руководство страны выступает за продолжение боевых действий.

Классической оппозиции на Украине нет, потому что практически все те, кто при власти, — и в парламенте, и в кабинете министров, и в офисе Зеленского — за войну. А где партии мира? Где лидеры, которые говорят о мире? Таких нет. Это происходит внутри, между собой, чтобы давить на тех, кто не хочет идти в ногу с линией партии «Слуга народа», — резюмировал Олейник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что положение Украины ухудшится из-за роста цен на нефть и сырье. По его словам, даже утвержденные Евросоюзом €30 млрд могут превратиться в меньшую сумму на фоне инфляции и подорожания энергоносителей.

Владимир Зеленский
Украина
СВО
мобилизация
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
IT-эксперт ответил, помогут ли пейджеры при отключении мобильного интернета
Герой России объяснил, почему людей с тату не берут в космонавты
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.