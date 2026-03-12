Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 19:32

Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового

Александр Горовой Александр Горовой Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. Его действие начинается с момента его подписания.

Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об увольнении Павла Коновальчика с поста помощника секретаря Совета безопасности РФ. Об этом говорилось в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов 12 марта.

До этого стало известно, что российский лидер освободил Сергея Иванова от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам экологии. Иванов проработал на этой должности почти десятилетие — с августа 2016 года. Ранее он руководил президентской администрацией. С 2001 по 2007 год Иванов занимал пост министра обороны Российской Федерации.

