25 февраля 2026 в 13:25

В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского

Минобороны: контроль над Графским дает возможность наступления на юг

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области позволяет российским военным наступать дальше на юг, сообщили в Минобороны России. Речь идет о направлении вдоль реки Северский Донец.

Установление контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец, — сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области. В ведомстве отметили, что подразделения 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады блокированы и несут значительные санитарные потери.

До этого Минобороны сообщало, что командование ВСУ удерживает подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах. Таким образом Киев жертвует военнослужащими, запрещая отступать, ради мнимости. Также известно, что на Купянском направлении украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду». Чередующиеся дожди и заморозки вынуждают солдат ночевать в окопах под открытым небом.

