«Ледяной ад»: в Минобороны сообщили о плачевном состоянии ВСУ МО РФ: дожди с морозами стали для ВСУ большой проблемой на Купянском направлении

Украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду» на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения, поскольку бойцы вынуждены находиться в окопах и блиндажах, залитых по колено грязевой жижей, без обогрева и горячего питания.

Попытки развести костры, как отметили в МО, легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников, в результате чего выявленные позиции уничтожаются.

Ночные температуры на Купянском направлении сейчас опускаются до минус шести, но и этого достаточно, чтобы получить обморожения или замерзнуть в мокрой одежде. Чередующиеся дожди с морозами стали для солдат ВСУ настоящим ледяным адом, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что особенно тяжелая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады. Эти части заблокированы на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой.

Ранее командир отделения с позывным Велес сообщил, что во время боев в селе Цветковом в Запорожской области командиры украинских формирований оставили своих солдат без снабжения. По его словам, военные просили помощи и подкрепления, но не получили их.