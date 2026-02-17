Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:57

«Ледяной ад»: в Минобороны сообщили о плачевном состоянии ВСУ

МО РФ: дожди с морозами стали для ВСУ большой проблемой на Купянском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду» на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения, поскольку бойцы вынуждены находиться в окопах и блиндажах, залитых по колено грязевой жижей, без обогрева и горячего питания.

Попытки развести костры, как отметили в МО, легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников, в результате чего выявленные позиции уничтожаются.

Ночные температуры на Купянском направлении сейчас опускаются до минус шести, но и этого достаточно, чтобы получить обморожения или замерзнуть в мокрой одежде. Чередующиеся дожди с морозами стали для солдат ВСУ настоящим ледяным адом, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что особенно тяжелая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады. Эти части заблокированы на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой.

Ранее командир отделения с позывным Велес сообщил, что во время боев в селе Цветковом в Запорожской области командиры украинских формирований оставили своих солдат без снабжения. По его словам, военные просили помощи и подкрепления, но не получили их.

ВСУ
морозы
дожди
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил способы наладить сон после 60 лет
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.