Жителей Московского региона предупредили о мартовских морозах

Похолодание до -18°C может произойти в Московском регионе в ночь на понедельник, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В это время ожидается облачность и выпадение небольшого количества снега. Температура в Москве составит от -5 до -7°C.

Дневная температура в столице в первый день новой недели поднимется до +2-4°C, утверждают синоптики. В Подмосковье воздух прогреется от +1 до +6°C. В восточной части области ожидается от -5 до 0°C. В течение дня 9 марта в регионе сохранится облачная погода с прояснениями.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Пермском крае, Ненецком автономном округе и Республике Коми в ближайшие выходные упадет до аномальных отметок в -33°C. Такое похолодание сохранится в субъектах до первых дней следующей недели. К понедельнику, 9 марта, резкие морозы до -25°C. придут также в южную часть Приволжья.

До этого Мощный циклон со снегом и сильными порывами ветра накрыл девять районов Сахалина в ночь на 8 марта. Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что ситуация полностью контролируется властями. По его информации, на данный момент все основные системы жизнеобеспечения на острове продолжают функционировать в обычном штатном режиме.