Кому-то оттепель, а кому-то морозы под 40: погода в России 9–15 марта

Весна постепенно захватывает власть в России. В европейской части местами положительные температуры будут держаться как днем, так и ночью. На Урале и в Сибири все еще сохраняются морозы со снегопадами, но и там не обойдется без перемен и оттепелей. О погоде в стране на неделе с 9 по 15 марта NEWS.ru сообщила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Чего с 9 по 15 марта ждать жителям Москвы и соседних регионов

В Москве и Подмосковье ночная температура в течение недели будет колебаться от нуля до −5, в ночь на 9 марта местами до −11. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 3–8 градусов. Во вторник, 10 марта, местами небольшой дождь или мокрый снег, в остальные дни без осадков при переменной облачности.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях в ночь на 9 марта от −4 до −11 градусов, днем — до +6. Во вторник днем потеплеет до +7, ночью около минус 2–4. Во второй половине периода по ночам около нуля, а днем — в диапазоне от +3 до +8 градусов.

В Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской, Тамбовской. Липецкой, Курской и Белгородской областях в понедельник днем от нуля до +5 градусов, местами дождь со снегом. Во вторник до +9, местами дождь, а со среды и до конца рабочей недели — до +10 и без осадков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой будет погода в Питере и на Северо-западе РФ

В Петербурге и Ленинградской области ночная температура ожидается в диапазоне от нуля до +3 градусов, а в дневное время потеплеет до плюс 5–7 градусов. Осадки не прогнозируются.

В Карелии, Псковской, Новгородской и Мурманской областях местами дожди со снегом, в понедельник ночью мороз до минус 9–14 градусов, днем около −4. Затем температурный фон повысится во вторник ночью не ниже −8, а днем до +6. В середине и во второй половине недели местами ночью около +1, а в дневное время от +1 до +6 градусов.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области сохранится морозная погода. В ночь на понедельник здесь местам до −33 градусов, а днем — минус 14–19. Но 10 марта ожидается резкое потепление: в ночные часы от −14 до −19, а днем — около −10. К середине недели по ночам от −11 до −16, а в дневные часы — в диапазоне от −3 до −8 градусов. Снег прогнозируется во вторник и среду.

Как долго на неделе будут держаться морозы в Поволжье

В Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях неделя начнется с сильных ночных морозов до минус 25–30 градусов. Днем в понедельник от −16 до −21 градуса, без осадков. Затем пойдет снег и начнется потепление. В ночь на вторник температура ожидается в диапазоне от −22 до −27, днем — минус 7–12. Со среды ночные температуры составят минус 10–15 градусов, а днем — в пределах от −3 до +2, осадки в виде дождя со снегом.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях в начале недели ожидается похолодание. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 20–25 градусов, а днем от −5 до −10. В ночь на среду — минус 9–14, а днем — от −1 до +4 градусов, снег и дождь со снегом.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К чему стоит готовиться жителям юга страны

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях днем в понедельник, 9 марта, от +1 до +6 градусов, без осадков. Во вторник потеплеет примерно на два градуса, со среды и четверга столбики термометров будут подниматься до +12. По ночам заморозки до минус 5–7 градусов.

На Северном Кавказе, в Адыгее, на Кубани и в Ставропольском крае преимущественно без осадков, местами 10 марта дождь со снегом. По ночам на протяжении недели от −4 до +2 градусов, днем в понедельник и вторник плюс 6–11 градусов, в среду и четверг — плюс 8–13.

Как середина марта проявит себя на Урале

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе сильные морозы с температурой ниже климатической нормы на 10 и более градусов. В ночь на понедельник до −39 градусов днем — от −23 до −28, местами снег. Во вторник и среду мороз ослабнет на пару градусов, осадки сохранятся. В четверг, 12 марта, ночью минус 30–35, днем — минус 19–24 градуса.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в начале недели по ночам до минус 25–30 градусов, днем — от −18 до −23. В середине периода ночные температуры не опустятся ниже −25, а днем — в диапазоне от −6 до −11 градусов. Такие показатели ниже климатической норы на семь градусов. Снегопады в этих регионах прогнозируются в понедельник и среду.

Какая погода ожидается 9–15 марта в Сибири

В Республике Алтай, Алтайском крае, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях прогнозируется похолодание. В ночь на понедельник здесь минус 6–11 градусов, днем — от −2 до +3, дождь со снегом. Во вторник ночью минус 11–16, днем — минус 4–9 градусов, в среду соответственно до −20 ночью и около −10 в дневные часы, при этом ежедневно здесь ожидаются снегопады.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Иркутской области ночью 9 марта около −17 градусов, днем от нуля до +5, во вторник соответственно −15 и до плюс 2–7 градусов. В середине недели до −10 градусов по ночам и от −1 до +4 — в дневное время. Осадки здесь ожидаются преимущественно в виде снега, а днем при положительных температурах возможен снег с дождем.

На севере Красноярского края в понедельник и среду по ночам около −30 градусов, днем — в районе −20. Во вторник, соответственно, около −25 и −15. Здесь ожидаются снегопады.

Как морозы и оттепели будут чередоваться на Дальнем востоке

В Якутии ночные морозы в понедельник и вторник ожидаются до −35 градусов, днем 9 марта минус 16–21 градус, 10 и 11 марта — от −12 до −17. В среду и четверг ночью около −25, днем 12 марта — от −10 до −15. Снегопады в Республике Саха ожидаются с середины недели.

На Чукотке в начале недели, как и в Якутии, по ночам до −35 градусов, во вторник — до −32, в среду — не ниже −22. Днем 9 марта около минус 24–29 градусов, 10 марта — до −19, 11 марта — около −10. В понедельник без осадков, во вторник, среду и особенно в четверг местами снегопады.

На Камчатке снежная погода, в понедельник днем минус 2–7 градусов, ночью от −15 до −20, во вторник и среду от −4 до +1, в ночное время — минус 6–11 градусов.

В Хабаровском крае временами снегопады. По ночам до −20, днем от −1 до −6 градусов. В середине и второй половине недели начнется слабая оттепель.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Приморье в течение всего периода по ночам до −10 градусов, днем около нуля, в отдельные дни до плюс 2–4 градусов. Местами дождь со снегом.

